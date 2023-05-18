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НовостиОбщество18 мая 2023 6:55

Участок дороги под Рязанью из-за размыва земляного полотна закрыли до 30 ноября

Это место в деревне Мельгуново, где движение оставлено с марта
Источник:kp.ru
Участок дороги в деревне Мельгуново под Рязанью закрыли до 30 ноября.

Участок дороги в деревне Мельгуново под Рязанью закрыли до 30 ноября.

Областной минтранс принял решение о закрытии дороги в деревне Мельгуново под Рязанью до 30 ноября. Постановление органа власти официально опубликовано 17 мая.

«Установить продолжительность временного прекращения движения транспортных средств с 17 мая 2023 года по 30 ноября 2023 года», - говорится в документе.

Речь идет об участке автодороги, ведущей от трассы «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» через деревни Секиотово и Мельгуново. Ранее под ним размыло земляное полотно. Как утверждали чиновники, это произошло из-за прорыва водопроводной трубы, которая использовалась для нужд местного рыбхоза.