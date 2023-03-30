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НовостиПроисшествия30 марта 2023 11:39

Участок дороги под Рязанью закрыли для всех видов транспорта

Под ним размыло земляное полотно. Это в деревне Мельгуново
Источник:kp.ru
Недавняя фотография участка, когда по одной полосе движение еще было.

Недавняя фотография участка, когда по одной полосе движение еще было.

С 30 марта под Рязанью закрыли для всех видов транспорта участок дороги в деревне Мельгуново. Просела дорога, ведущая в населенный пункт от трассы «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» через Секиотово.

«Ранее в связи с размывом земляного полотна движение автотранспорта на указанном участке осуществлялось по одной полосе», - комментирует областной минтранс.

Также чиновники утверждают, что размыв произошел из-за прорыва водопроводной трубы, которая использовалась для нужд местного рыбхоза.