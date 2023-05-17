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НовостиОбщество17 мая 2023 12:10

Экс-заместитель главы рязанского минздрава Владимир Грачев отправился в зону СВО

В его задачи входит организация медицинской помощи бойцам на первой линии
Источник:kp.ru
Экс-заместитель главы рязанского минздрава Владимир Грачев отправился в зону СВО. Фото: личная страница Владислава Сафронова ВКонтакте

Экс-заместитель главы рязанского минздрава Владимир Грачев отправился в зону СВО. Фото: личная страница Владислава Сафронова ВКонтакте

Вышедший на пенсию экс-первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев отправился в зону СВО. Об этом в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте сообщил депутат областной думы Владислав Сафронов.

- Передаю ему слова поддержки и благодарности за поступок, - написал Сафронов.

Он также добавил, что в зоне СВО Грачев занимается организацией медицинской помощи бойцам на первой линии и охарактеризовал его как «серьезного и грамотного специалиста, а также неравнодушного человека».

Ранее о своем участии в СВО в качестве добровольца сообщил депутат областной думы Никита Усачев (подробнее).