17 мая рязанцы увидят в небе полет Международной космической станции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 17 мая, рязанцы смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию (МКС). На экскурсию под названием «Небесные красоты» предлагает записаться сообщество «Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия» у себя на странице ВКонтакте.

Наблюдение с помощью телескопа начнется в 22:00. Выбранное астролюбителями место для обзора находится вблизи села Федотьево в Спасском районе Рязанской области. Запись на экскурсию закроется уже в 20:00.

О том, как смотреть, чтобы увидеть пролет МКС в небе, мы рассказывали здесь.