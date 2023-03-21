Астроном рассказал рязанцам, как увидеть МКС в небе над Рязанью 21 марта

Лучшее время для наблюдения намечается на закате дня - в 19:40. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Рязани местные жители смогут разглядеть в небе Международную космическую станцию. Об этом КП-Рязань рассказал инженер астрономической обсерватории РГУ имени Есенина Александр Ефимов.

Чтобы увидеть МКС в небе, рязанцам нужно повернуться к югу, и перед жителями справа от горизонта до медиана будет подниматься яркая точка.

Лучшее время для наблюдения намечается на закате дня - в 19:40. Синоптики обещают в это время небо без облаков. В 19:50 станция окажется на юге-востоке. Максимальный подъем - 30-35 градусов. К югу Международная космическая станция будет очень высоко.

Повезло жителям областного центра Рязани - отсюда, на юго-востоке, видимость будет гораздо лучше. Причиной тому - отсутствие поблизости высотных зданий, создающих тень.

Кроме того, можно будет увидеть яркие созвездия: МКС выйдет из-под Ориона и поднимется на восток - к созвездиям Рака, Льва и Девы.

Следующий виток будет в 21:10 – однако прохождение окажется в тени, и взору это явление будет недоступно.

По словам Ефимова, с каждым днем условия наблюдения за пролетом станции будут становиться наиболее благоприятными, так как продолжительность дня увеличивается. Через 50 суток можно будет наблюдать по 3-4 прохождения.

В среду, 22 марта, единственное приличное прохождение можно будет застать в 18:58. Оно будет практически там же, но чуть ниже 30 градусов.

Однако стоит учитывать, что прогнозируемое время может быть немного изменено в связи с двухнедельной давностью данных.