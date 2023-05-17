Круговое движение на двух перекрестках проезда Шабулина организуют в Рязани

На проезде Шабулина организуют круговое движение на двух перекрестках.
При реконструкции проезда Шабулина в Рязани будет организовано круговое движение на двух перекрестках. Об этом пишет группа, рассказывающая о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области.
Исходя из опубликованной схемы, один из кругов появится на пересечении с улицей Бирюзова, другой - на пересечении трех направлений проезда Шабулина (в сторону путепровода, Ворошиловки, микрорайона Канищево).
«Завершим реконструкцию в 2024», - говорится в публикации.
Закупка для реконструкции проезда Шабулина проводилась в сентябре 2022 года за 674 млн рублей.