Круговое движение на двух перекрестках проезда Шабулина организуют в Рязани

На проезде Шабулина организуют круговое движение на двух перекрестках.

При реконструкции проезда Шабулина в Рязани будет организовано круговое движение на двух перекрестках. Об этом пишет группа, рассказывающая о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области.

Исходя из опубликованной схемы, один из кругов появится на пересечении с улицей Бирюзова, другой - на пересечении трех направлений проезда Шабулина (в сторону путепровода, Ворошиловки, микрорайона Канищево).

«Завершим реконструкцию в 2024», - говорится в публикации.

Закупка для реконструкции проезда Шабулина проводилась в сентябре 2022 года за 674 млн рублей.