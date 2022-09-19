Проезд Шабулина в Рязани реконструируют за 674 млн рублей.

Дирекция дорог Рязанской области объявила тендер на реконструкцию проезда Шабулина в Рязани. Контракт планируется заключить на сумму не более 674,4 млн рублей, причем одновременно на разработку проекта и дорожно-строительные работы.

Реконструкция пройдет на участке протяженностью немногим более 2 километров от Северной окружной дороги до Московского шоссе - вместе с путепроводом. Проезжую часть, по-видимому, будут расширять, однако количество полос заказчик в задании не указал. В смету наряду с заменой асфальтового покрытия войдут обустройство тротуаров, велодорожек, монтаж линий освещения и другие виды работ.

Для проектно-изыскательских работ обозначен срок до 5 декабря 2022 года. При этом сама реконструкция должна завершиться лишь в III квартале 2024 года.

Ранее в государственную программу Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» реконструкция проезда Шабулина вошла с ориентировочными затратами более 820 млн рублей (читать подробнее).