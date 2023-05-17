Полиция проводит проверку по факту шокирующего избиения мигранта в Рязани.

Рязанская полиция проверяет видео с якобы педофилом, которого избивает неизвестный. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области в среду, 17 мая.

На кадрах видно, как парень применяет физическую силу по отношению к мигранту и заливает его перцовым баллончиком. В подписи к видео было сказано, что в Рязани гастарбайтер заманивал малолетних на свидания, притворяясь 14-летним подростком.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент по поводу этого инцидента в полицию никто не обращался. Однако полицейские зарегистрировали данный факт.

- Информация, размещенная в сети Интернет, проверяется, - рассказали в ведомстве.