Мигрант заманивал рязанских школьниц на свидания под видом 14-летнего подростка.

В Рязанской области гастарбайтер звал девочек на личные встречи, выдавая себя за 14-летнего юношу. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

Мигрант притворялся в интернете несовершеннолетним, чтобы добиться внимания школьниц. В сети он искал маленьких девочек и приглашал их на свидания.

Про педофила узнал один парень, который совершил самосуд, избив мужчину и залив перцовым баллончиком.

Официальная информация уточняется.