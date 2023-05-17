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НовостиПроисшествия17 мая 2023 8:50

Мигрант заманивал рязанских школьниц на свидания под видом 14-летнего подростка

В интернете педофил предлагал маленьким девочкам встретиться, притворяясь их ровесником
Источник:kp.ru
Мигрант заманивал рязанских школьниц на свидания под видом 14-летнего подростка.

Мигрант заманивал рязанских школьниц на свидания под видом 14-летнего подростка.

В Рязанской области гастарбайтер звал девочек на личные встречи, выдавая себя за 14-летнего юношу. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

Мигрант притворялся в интернете несовершеннолетним, чтобы добиться внимания школьниц. В сети он искал маленьких девочек и приглашал их на свидания.

Про педофила узнал один парень, который совершил самосуд, избив мужчину и залив перцовым баллончиком.

Официальная информация уточняется.