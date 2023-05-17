Готовимся к пробкам: в июне в Рязани вскроют Первомайский проспект для ремонта тепломагистрали

Большая часть трубопроводов, которые предстоит заменить, проложена под проезжей частью Первомайского проспекта.

МУП «РМПТС» проводит закупку на капитальный ремонт участка тепломагистрали под Первомайским проспектом. Работы пройдут между домом №35 и путепроводом. Начальной ценой контракта на торгах заказчик объявил 59,5 млн рублей.

Исходя из приложенной схемы, без вскрытия проезжей части и ограничений движения не обойдется. Большая часть трубопроводов, которые предстоит заменить, проложена под проезжей частью. Согласно ведомости объемов работ, подрядчик по завершении капремонта должен будет восстановить 1534 кв.м покрытия основной дороги.

Из закупочной документации следует, что строительно-монтажные работы должны пройти в срок с 8 июня по 12 июля, в том числе на трубопроводах с 21 июня по 2 июля.