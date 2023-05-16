Бастрыкин запросил доклад по делу о наезде самокатчика на 14-летнюю девочку в Рязани

В Рязани в 2023 году произошел уже целый ряд ДТП с участием людей на электросамокатах.

Уголовное дело о наезде электросамоката на 14-летнюю девочку в Рязани заинтересовало председателя СК России Александра Бастрыкина. Он затребовал доклад у руководителя регионального следственного управления Владимира Никешкина.

Инцидент произошел 13 мая. Самокатчик сбил девочку на Театральной площади, когда она шла по пешеходному переходу. В результате ребенка с серьезной травмой ноги доставили в больницу.

Никешкин должен будет сообщить Бастрыкину об установленных к этому моменту обстоятельствах, а по окончании расследования - о его результатах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства». - сообщает Информационный центр СК России.

Ранее региональное СУ СК по поручению Бастрыкина возбудило уголовное дело о наезде на 71-летнюю женщину. Это сделала девушка на электросамокате, которая скрылась с места происшествия (читать подробнее).