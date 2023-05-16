15 мая в соцсетях сообщили, что загорелся мусорный полигон у деревни Зеленино. Фото: t.me/RybnoeNet

Под Рязанью загорелся мусорный полигон у деревни Зеленино в Рыбновском районе. 15 мая Telegram-канал «Рыбное Онлайн. 18+» опубликовал фотографии задымления.

«Уже сутки горит полигон ТБО в Зеленино. Никто ничего не тушит», - утверждается в комментарии.

Продолжается спор между арендующим свалку ООО «Эко» и администрацией Рыбновского района. Власти объявили о расторжении договора, но арендатор оказывает активное противодействие. В декабре 2022 года проезд на территорию полигона перекрыли с помощью ЧОП, чтобы не пропускать мусоровозы. Именно туда, по словам местных жителей, везли мусор из Московской области.