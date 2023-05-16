На лето в Рязани анонсированы различные развлекательные мероприятия

В программе «Лето в городе» будут концерты, мастер-классы, спортивные программы, лектории, конкурсы.

Администрация Рязани летом 2023 года намерена организовать различные развлекательные мероприятия. 15 мая тему обсудили на еженедельном совещании. Программа еще не опубликована, но сделать это планирует в ближайшее время.

Пока же о планах чиновники рассказали в общих чертах. Основными площадками станут ЦПКиО, парк Гагарина, Лесопарк, Нижний городской сад. Также анонсирован проект «Музыка Почтовой»: с начала июня каждую пятницу и субботу там будут организовывать выступления уличных музыкантов.

«Программа «Лето в городе» будет рассчитана на горожан всех возрастов – запланированы концерты, мастер-классы, спортивные программы, лектории, конкурсы», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Рязани.

Частью программы станут городские пикники «Все свои». Таких мероприятий планируется провести семь в спальных районах города.

Известно, что в Нижнем городском саду 3 и 4 июня пройдет арт-фестиваль «Гамма-фест». Однако подробнее об этом мероприятии чиновники пока не рассказали.