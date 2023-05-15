Из-за дорожных работ на улице Черновицкой в Рязани образовалась пробка. Фото: vk.com/voditelrzn62

На улице Черновицкой в Рязани утром 15 мая движение транспорта оказалось затруднено. Причина - работы по ремонту проезжей части. Соответствующие фотографии появились в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам одного из автомобилистов, на участке временно организовано реверсивное движение. Заранее городская администрация о каких-либо ограничениях не сообщала. Соответственно, не названы и сроки ограничений.

Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», дорожные работы ведутся в районе пересечения с улицей Щорса.

Напомним, в план ремонта на 2023 год вошел участок протяженностью более 9,3 км, идущий через Южный промузел от перекрестка улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе (читать подробнее).