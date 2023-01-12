В план ремонта на 2023 год в Рязанской области вошли 193 км дорог. Вот где пройдут работы

Капремонт этой убитой дороги в Шацком районе обойдется в 867 млн рублей.

Более 193 километров дорог отремонтируют в Рязанской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2023 году. Предварительный перечень объектов опубликовал перед Новым годом региональный минтранс (он доступен по этой ссылке и ниже - под текстом).

Список этот - не окончательный, так как ожидаются дополнительные поступления из федерального бюджета, и тогда предстоит решить, на что потратить средства. Поэтому пока давайте разберемся с тем, что есть.

Одна реконструкция перетечет в другую

Перечисленные в таблице участки расположены в Александро-Невском, Захаровском, Касимовском, Клепиковском, Михайловском, Ряжском, Скопинском, Спасском, Шацком, Пронском районах (город Новомичуринск) и, конечно, в Рязани.

Что касается областного центра, работы по БКД здесь пройдут на 18 улицах. Самыми крупными объектами станут Северная окружная дорога, реконструкцию которой планируется завершить, и проезд Шабулина - его реконструируют в 2023-2024 годах.

Можно выделить и Первомайский проспект, где должны привести в порядок участок от Московского шоссе до 2-го Школьного переулка. Соответственно, можно ждать ограничений движения.

Самым протяженным участком ремонта в Рязани тем временем станет дорога, идущая через Южный промузел от перекрестка улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе - более 9,3 км.

А что в районах?

Если брать область в целом, рекордсменом по протяженности станет объект в Шацком районе. Там капитально (то есть с полной заменой покрытия) отремонтируют 28,6 км дороги Сапожок - Сараи - Борец - Шацк от улицы Попова в Шацке до границы Сараевского района. Обойдутся работы в 867 млн рублей! Сейчас навигатор заботливо намекает автомобилистам, что этого «лоскутного одеяла» из заплаток, ям и остатков асфальта (см. главное фото) лучше избегать.

Капитальный ремонт запланирован и в Спасском районе, а именно:

- между населенными пунктами Федотьево и Веретье;

- на оставшихся после ремонта 2022 года 6 км между Веретьем и селом Бельское;

- на подъезде к селу Деревенское.

Чуть более 22 км - объем ремонта в Захаровском районе. Этот участок берет свое начало в селе Малое Коровино, захватывая его, и заканчивается на границе Московской области. После границы работы по БКД, кстати, тоже запланированы.

В 2023 году также продолжат ремонт Ряжской трассы: от границы Александро-Невского района до самого райцентра Александро-Невский и далее до федеральной автодороге Р-22 «Каспий». Общая протяженность - почти 16,8 км.

Стоит отметить, что торги прошли пока лишь по некоторым объектам. Один из таких - 13,9 км дороги Михайлов - Скопин - Милославское. Согласно карте Дирекции дорог Рязанской области, речь идет об участке от моста через реку Келец (село Старые Кельцы) до села Чулково. Здесь на ремонт заложено почти 500 млн рублей.

Более конкретная информация о тех или иных объектах БКД должна появляться в соответствующем разделе на сайте ddro.ru. Однако, как нам не раз приходилось убеждаться, включение дороги в план еще не означает, что она будет качественно отремонтирована. Мотивировать госзаказчика и исполнителей может лишь пристальное внимание общественности.

КСТАТИ

Где сделают освещение

В список БКД-2023 вошли работы по строительству линий освещения. Вот в каких населенных пунктах зажгутся новые фонари: Александро-Невский, Савватьма, Восход, Кипчаково, Княжое, Красная Поляна, Ибердский, Кипчаково, Быковская Степь, Кораблино, Хмелевое, Пустотино, Газопровод, Милославское, Архангельское, Никитино, Поляки, Песочня, Петрово, Введеновка, Марьино, Шереметьево, Деулино, Малый Сапожок, Уда, Новокрасное, Кушуново, Польное Конобеево, Лесное Конобеево, Завидное, Желанное, Кермись.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На объекты БКД в 2023 году пока планируется потратить 6,743 млрд рублей. Из них 3,773 млрд - средства федерального бюджета, а 2,970 млрд - средства региональной казны.

Список ремонта дорог в Рязанской области на 2023 год. Часть 1

Список ремонта дорог в Рязанской области на 2023 год. Часть 2

Список ремонта дорог в Рязанской области на 2023 год. Часть 3