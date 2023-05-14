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НовостиОбщество14 мая 2023 15:03

МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Рязанской области 15-17 мая

Ее оценивают по четвертому классу (максимальный - пятый)
Источник:kp.ru

С 15 по 17 мая в Рязанской области ожидается высокая пожарная опасность. Ее оценивают по четвертому классу, притом что максимальный - пятый. Метеопредупреждение со ссылкой на Рязанский гидрометцентр опубликовало региональное ГУ МЧС.

Отметим, что по прогнозу в указанные дни обойдется без осадков, а температура будет повышаться и в среду в отдельных районах уже достигнет отметки +25 градусов. С 26 апреля в Рязанской области действует особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на посещение лесов.