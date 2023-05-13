Погибшему в СВО рязанцу Александру Савелову открыли мемориальную доску. Фото: Рязанская Городская дума

В пятницу, 12 мая, у рязанской школы №55 торжественно открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО гвардии лейтенанту Александру Савелову. Об этом сообщили на сайте рязанской Гордумы.

В торжественном мероприятии участвовали близкие погибшего, учителя и ученики школы, первый замглавы муниципального образования Лариса Максимова, а также представители общественных организаций. В ходе митинга к мемориальной доске торжественно возложили цветы, а также почтили память героя минутой молчания.

СПРАВКА

Александр Савелов в 2021 году окончил факультет иностранных языков Военного университета, проходил службу в должности начальника группы 45 гвардейской отдельной бригады специального назначения. Героически погиб 24 июня 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).