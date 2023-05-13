В Рязани ищут очевидцев аварии с участием двух подростков в Спасском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани просят откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего в Спасском районе 15 апреля 2023 года, в котором пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Региональное следственное УМВД России установило, что около 6 часов утра на 5-м километре дороги Ижевское – Лакаш в направлении села Федотьево 16-летний местный житель за рулем М-2141 не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.

В результате аварии несовершеннолетний водитель и его 15-летний пассажир травмировались, и их доставили в больницу.

Следственное управление просит всех, кто располагает какой-либо информацией об этой аврии обращаться по телефону: (4912)44-46-08, или по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1, кабинет 19.