Жители Дягилева в Рязани сообщили о возгорании двигателя самолета при посадке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 12 мая, жители рязанского района Дягилево заметили возгорание одного из двигателей самолета при посадке. Об этом они сообщили в группе «Дягилево ВКонтакте».

- У самолета что при посадке один двигатель загорелся? Видели? – написал автор поста.

В комментариях рязанцы отвечали, что видели, как самолет успешно приземлился:

- Мимо пролетел с искрящимся двигателем, но вроде нормально сел.

- В районе улицы Коняева произошло столкновение, при снижении самолета для посадки с клином мимо пролетающих птиц. Вследствие чего произошел помпаж в двигателе. Хлопки, пламя, искры.