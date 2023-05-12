Не было несколько лет, а тут - сразу три. Дети заболевают корью в Рязанской области

Роспотребнадзор порекомендовал рязанским родителям проверить прививочный статус против кори - свой и ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Рязанской области зарегистрировано три случая кори, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Менее месяца назад, в апреле, сообщалось о двух случаях: оба - в Касимовском районе у детей, которые постоянно проживают в Москве.

Третий заболевший - тоже ребенок. Как отмечается, все трое не были привиты по причине отказа родителей.

«Необходимо помнить, что корь нередко протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям (пневмонию, энцефалит, отит, ларингит, стоматит, кератит и другие), инвалидизации и даже гибели больного», - предупреждает Роспотребнадзор.

В ведомстве также напомнили, что корь - это острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, и в случае контакта с больным не привитые люди заболевают в 100% случаев.

Роспотребнадзор порекомендовал родителям проверить прививочный статус против кори - свой и ребенка, и в случае отсутствия вакцинации получить профилактическую прививку.