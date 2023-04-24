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НовостиОбщество24 апреля 2023 10:38

Два случая кори зарегистрировали у детей в Рязанской области

В Рязанском регионе выявили два завозных случая кори у детей
Источник:kp.ru
В Рязанской области зарегистрировано два завозных случая кори у детей.

В Рязанской области зарегистрировано два завозных случая кори у детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Касимовском районе зафиксировали два случая кори у детей, которые постоянно проживают в Москве. По случаю завоза высокозаразной инфекции в районе проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия, сообщает МедиаРязань со ссылкой на Роспотребнадзор.

Кроме того, с 30 марта специальные службы проводят подчищающую иммунизацию, включив в план более 2 тысяч человек: детей, взрослых и мигрантов.

«Риски завоза кори в Рязанскую область сохраняются», - сообщили в ведомстве.