Два случая кори зарегистрировали у детей в Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано два завозных случая кори у детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Касимовском районе зафиксировали два случая кори у детей, которые постоянно проживают в Москве. По случаю завоза высокозаразной инфекции в районе проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия, сообщает МедиаРязань со ссылкой на Роспотребнадзор.

Кроме того, с 30 марта специальные службы проводят подчищающую иммунизацию, включив в план более 2 тысяч человек: детей, взрослых и мигрантов.

«Риски завоза кори в Рязанскую область сохраняются», - сообщили в ведомстве.