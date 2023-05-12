Вместо Ирины Гончаровой руководить рязанским МП «КВЦ» поставили Кирилла Полякова

Ирина Гончарова вынужденно оставила пост директора Кустового вычислительного центра, ее бывший заместитель Кирилл Поляков стал и.о.

Ирина Гончарова оставила пост директора Кустового вычислительного центра - муниципального предприятия, занимающегося сбором коммунальных платежей в Рязани (и не только). Ее место в качестве исполняющего обязанности занял заместитель по информационным технологиям Кирилл Поляков.

«Сегодня подписано соответствующее распоряжение главы администрации Рязани», - сообщили в официальной группе КВЦ.

Ранее Ирина Гончарова стала героиней публикаций СМИ в связи с несколькими эпизодами своей деятельности на двух последних должностях. Будучи начальницей управления экономики и цифрового развития администрации Рязани, она курировала деятельность муниципальных предприятий, и при ней прибыльный хлебозавод №1 был присоединен к убыточному хлебозаводу №3, а фактически ликвидирован. Городские чиновники расплывчато пытались объяснить всё реалиями рынка, но даже губернатор (на тот момент Николай Любимов) признал это провалом.

Если верить «Новой», недовольны Гончаровой в правительстве и сейчас, а потому ее уход из КВЦ - вынужденный. Источники издания сообщали о ее возможном возвращении в структуру администрации, причем не на абы какую должность, и всё это благодаря ее личным отношениям с начальством мэрии.

В статусе главной сборщицы коммунальных платежей с населения Ирина Гончарова также отметилась странными закупками для МП «КВЦ»: охрана катка, иллюминации и сцены на Лыбедском бульваре, аренда волейбольных кортов, баскетбольных площадок и тренировочного центра по мини-гольфу, покупка премиум-минивэна Hyundai Staria за более чем 6 млн рублей.

Теперь на Гончарову могут обратить пристальное внимание не только СМИ, но и правоохранительные органы. Та же «Новая» 11 мая продемонстрировала заявление читателя в рязанский СК, направленное для проведения проверки по изложенным в публикациях фактам.