Десантников, участвовавших в параде на Красной площади в Москве, встретили в Рязани.

Вечером 9 мая в Рязани на площади Победы в Рязани встретили парадный расчет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. Маргелова (училище ВДВ). Несколькими часами ранее они прошли маршем по Красной площади в Москве.

Меры безопасности на День Победы в Рязани.

Мероприятие посетили сотни рязанцев, отстоявших длинные очереди, чтобы пройти через арочные рамки металлодетектора.

Кроме жителей города встретить десантников пришли чиновники, руководство епархии и губернатор Павел Малков, который вручил особо отличившимся на параде в Москве памятные медали.

Позже появилось видео со встречи десантников (смотреть).