На параде Победы в Москве по Красной площади прошли курсанты и офицеры РВВДКУ

Рязанские десантники поучаствовали в параде Победы в Москве.

9 мая 2023 года в Москве состоялся парад Победы. Маршем по Красной площади прошел парадный расчет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Возглавил его начальник военного вуза Руслан Евкодимов.

Объявляя о прохождении расчета РВВДКУ, диктор отметил, что из стен училища вышло 164 Героя Советского Союза и России.

Всего в параде приняли участие свыше 8 тыс. военнослужащих в составе 30 парадных расчетов.

На 17:40 в Рязани намечена встреча парадного расчета РВВДКУ на площади Победы. Затем десантники традиционно пройдут строем по Первомайском проспекту и улице Сенной. Движение транспорта для этого будет перекрыто.