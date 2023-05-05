О перекрытии улиц и запрете стоянки на 9 мая рассказала мэрия Рязани

Первомайский проспект ради вернувшихся с парада в Москве десантников перекроют только вечером, а вот парковку запретят с смаого утра.

Опубликована информация о перекрытии улиц из-за мероприятий в честь Дня Победы. Также, как сообщает администрация Рязани, на некоторых участках будет временно запрещена стоянка автомобилей.

Вот где и на какое время планируется закрыть движение транспорта:

- с 7:00 до 18:00 по Соборной площади, по улице Соборной между домами 2 и 14, по улице Петрова, по участку от Соборной площади до дома 9 по той же Соборной площади;

- с 7:00 до 19:30 по Малому Шоссе;

- с 09.30 до 10.15 по проезду Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС;

- с 13.00 до 15.00 по проезду за памятником Ленину;

- с 17.00 до 19.00 по Первомайскому проспекту между улицами Вокзальной и Дзержинского, по улице Чкалова между улицей Вокзальной и Первомайским проспектом, по проезду Завражнова (на том же участке, что и утром);

- с 18:40 до 19:30 по Первомайскому проспекту и улице Сенной (включая перекресток на площади Ленина) на маршруте курсантов-десантников, вернувшихся с парада в Москве от площади Победы до РВВДКУ.

Стоянку автомобилей уже с 22:00 8 мая до конца мероприятий 9 мая запретят на Малом шоссе, проезде Завражнова (около площади Победы) и на упомянутых выше участках в районе Соборной площади. Также личный транспорт нельзя будет парковать 9 мая с 6:00 до 15:00 за памятником Ленину, с 6:00 до 19:30 на Первомайском проспекте, улице Сенной, улице Чкалова (между улицей Вокзальной и Первомайским проспектом).

В ТЕМУ

Программа празднования Дня Победы-2023 в Рязани

Большая часть мероприятий - это локальные концерты и фестивали (подробнее).