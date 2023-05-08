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НовостиОбщество8 мая 2023 11:19

«Совершенно нечем дышать!» Рязанцы пожаловались на резкий химический запах в поселке Мехзавода

Прокуратура организовала проверку информации о химическом запахе в поселке Мехзавода
Источник:kp.ru
Окраину Рязани накрыла волна резкого химического запаха.

Окраину Рязани накрыла волна резкого химического запаха.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 7 мая волна неприятного запаха накрыла рязанский поселок Мехзавода. О том, что на окраине города стало нечем дышать из-за «ароматов» химического происхождения, люди пожаловались в группе «Рязань».

- На Мехзаводе совершенно нечем дышать! Резкий химический запах, першит в горле и слезятся глаза... Что за производство находится на бывшем Торфмаше? Что там плавят или жгут?! – задалась вопросом жительница областного центра.

На сообщение о загрязнении воздуха отреагировала областная прокуратура. В ведомстве заверили, что уже организовали проверку по данному факту.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства предприятиями, осуществляющими производственную деятельность на данной территории, - сообщается в Телеграм-канале надзорного органа.

Очаговые загрязнения атмосферного воздуха регулярно регистрируют в Рязани. Только на минувшей неделе минприроды признало еще два превышения ПДК сероводорода – оба случая зафиксированы в микрорайоне Канищево (подробнее).