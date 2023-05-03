Рязанское минприроды признало еще два превышения ПДК сероводорода в воздухе

Еще два превышения ПДК сероводорода в воздухе зафиксировали в Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 28 апреля и в ночь на 29 апреля в Рязани зафиксировано еще два превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Оба замера сделаны стационарным постом наблюдения на улице Интернациональной.

По информации регионального минприроды, первая проба отобрана в 18:20, вторая - в 00:20. По одному из показателей, дигидросульфиду, уровень загрязнения оказался выше ПДК соответственно в 1,0761 и 1,5156 раза.

Как утверждается, больше в период с 28 апреля по 1 мая ни стационарные посты, ни передвижные экологические лаборатории превышений не выявили. Кстати, выезда передвижных лабораторий было всего два, и оба в минувшую пятницу - на улицу Черновицкую, 38 в Рязани с 12:00 до 16:00 и на улицу Школьную, 35 в деревне Турлатово с 11:00 до 15:00.