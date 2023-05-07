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НовостиПроисшествия7 мая 2023 12:33

Подростки пытались покончить с собой в Рязанской области в 2022 году 12 раз

В регионе зафиксировали 12 суицидальных попыток у несовершеннолетних
Источник:kp.ru
В Рязанской области зафиксировали 12 суицидальных попыток у несовершеннолетних.

В Рязанской области зафиксировали 12 суицидальных попыток у несовершеннолетних.

В 2022 году в Рязанской области зарегистрировано 12 суицидальных попыток у несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Такую цифру привела уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, опираясь на данные регионального минздрава.

Что касается ситуация с суицидами несовершеннолетних в регионе в целом, то она остается тревожной. Только в 2022 году подразделениям СУ СК России по Рязанской области возбудили пять уголовных дел по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийств») по фактам самоубийства пяти детей (читать подробнее).