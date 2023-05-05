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НовостиОбщество5 мая 2023 4:16

Перед Днем Победы рязанцам напомнили о запрете запускать беспилотные аппараты

О запрете запуска беспилотников рязанцам напомнили перед Днем Победы
Источник:kp.ru
Рязанцам напомнили о запрете на использование беспилотников.

Рязанцам напомнили о запрете на использование беспилотников.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городские власти напомнили рязанцам о запрете на использование беспилотных воздушных судов – квадрокоптеров, дронов и любых авиамоделей.

«В преддверии праздничных мероприятий [ко Дню Победы], администрация города напоминает о запрете на использование беспилотных воздушных судов на территории Рязани», - говорится в сообщении.

Запрет на использование беспилотных воздушных судов в Рязанской области вступил 7 ноября 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

Эту меру ввели в связи с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности (читать подробнее).