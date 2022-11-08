Запрет на запуск беспилотников в Рязанской области вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вступил в силу запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС) в Рязанской области. 7 ноября соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

«Эта мера введена в связи с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности», - поясняет пресс-служба регионального правительства.

Режим повышенной готовности действует с 19 октября, когда вышел президентский указ №756.

Как КП-Рязань сообщала ранее, к БВС, исходя из разъяснений Госдумы РФ, относятся любые дроны, коптеры или авиамодели. Исключение составляют лишь те устройства, которые используются органами государственной власти, подведомственными им организациями, органами местного самоуправления (или по договору с ними).

«Ответственность за нарушение тоже предусмотрена, от административной до уголовной», - заявляла накануне первая замгубернатора Анна Рослякова.