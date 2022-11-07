В Рязанской области запретят запускать беспилотники. Фото: Александр ГЛУЗ

На территории Рязанской области планируется запретить использование беспилотных воздушных судов (БВС). Проект постановления губернатора Павла Малкова опубликован на сайте регионального правительства.

Исключением станут только БВС, используемые органами государственной власти и подведомственными им организациями (либо те, что запускают по договору с ними).

Запрет связан с уровнем повышенной готовности в Рязанской области. Этот режим устанавливают президентские указы от 19 октября 2022 года №756 и №757.

Отметим, что к беспилотным воздушным судам, согласно действующему законодательству, относится любой дрон, коптер или авиамодель. Такое разъяснение дает Госдума РФ.