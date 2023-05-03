Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 6:18

«Похоронят на малой родине». Проститься с сотрудником рязанского минсельхоза Александром Мурзиным можно 4 мая

Проститься с умершим 43-летним чиновником минсельхоза Александром Мурзиным можно 4 мая
Источник:kp.ru
Проститься с умершим 43-летним чиновником минсельхоза Александром Мурзиным можно 4 мая.

Проститься с умершим 43-летним чиновником минсельхоза Александром Мурзиным можно 4 мая.

Начальника управления экономики и государственной поддержки АПК министерства сельского хозяйства Рязанской области Александра Мурзина похоронят 4 мая на его малой родине – в поселке Чучково.

Все желающие проститься с Александром Анатольевичем, могут 4 мая к 09:15 подойти к зданию министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, расположенного по адресу: улица Есенина, 9.

Александр Мурзин скоропостижно скончался 2 мая. Ему было всего 43 года (читать подробнее).