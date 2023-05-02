Ему было всего 43 года. Скоропостижно ушел из жизни сотрудник рязанского минсельхоза Александр Мурзин

Скоропостижно ушел из жизни сотрудник областного минсельхоза Александр Мурзин.

Областное министерство сельского хозяйства и продовольствия понесло утрату – скоропостижно ушел из жизни его сотрудник, начальник управления экономики и государственной поддержки АПК Александр Мурзин. Печальную весть ведомство принесло во вторник, 2 мая.

- Александр Анатольевич Мурзин был системно мыслящим руководителем, авторитетным специалистом, умеющим эффективно выстроить взаимодействие со всеми участниками бюджетного процесса, с сельхозтоваропроизводителями региона, с Минсельхозом России. Он был добрым, отзывчивым человеком, внимательным к любому вопросу коллег и аграриев, - говорится в некрологе минсельхоза.

Александр Мурзин начал свою карьеру в 2001 году в Управлении федерального казначейства, а с 2006 года перешел на работу в управление сельского хозяйства, где работал начальником отдела финансирования отраслей АПК. Управление экономики и господдержки АПК Мурзин возглавлял с 2018 года. Коллеги отзываются о нем, как об усердном работнике и профессионале, который заслужил уважение как коллектива, так и руководителей предприятий области.

Министерство сельского хозяйства и аграрное сообщество выразили глубокие соболезнования родным Александра Анатольевича. Он ушел из жизни во вторник, 2 мая. Ему было всего 43 года.