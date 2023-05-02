Окский заповедник запретил посещение лесов на своей территории

Окский заповедник продублировал запреты, установленные облправительством, и напомнил о штрафах.

Окский государственный заповедник объявил о запрете посещения лесов на своей территории с 27 апреля. Причина - особый противопожарный режим. Соответствующий приказ издал директор госучреждения.

Администрация заповедника цитирует постановление Правительства Рязанской области № 165 от 25.04.2023. В нем прописан запрет на посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств, который не распространяется на местных жителей, пользующихся лесными дорогами, и некоторый служебный транспорт. Не разрешается разжигать мангалы, разводить костры и вообще поджигать что-либо.

Также в заповеднике напомнили об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности во время особого противопожарного режима:

- для граждан до 20 тысяч рублей;

- для должностных лиц до 60 тысяч рублей;

- для юридический лиц до 800 тысяч рублей.

«Уважаемые жители, гости и отдыхающие! Убедительно просим вас ограничить посещение лесов и места отдыха в лесных массивах. Не допускайте разведение костров, сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках и на землях сельхозназначения», - обратился Окский заповедник через официальный сайт.

В группе госучреждения пояснили, что участников сплавов по реке Пре «разворачивать не будут». Стоянки на специально отведенных местах по-прежнему разрешены, но огонь разводить нельзя.