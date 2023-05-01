Медвежьи следы обнаружили на границе Шиловского и Чучковского районов

На границе Шиловского и Чучковского районов заметили медвежьи следы.

В Рязанской области грибники обнаружили медвежьи следы. Отпечатки лап дикого зверя увидели на песчаной дороге между селом Аделино Шиловского района и селом Мелехово Чучковского района.

По предположению председателя общества охотников Ивана Сафронова, медведь в чучковские леса пришел из ермишинских угодий.

«В последний раз у нас наблюдали медведей в 1982 году. Весной с медведем встречаться небезопасно: после зимней спячки животное изголодалось», - цитирует охотника «Пресса».

А в середине апреля председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с браконьерской охотой на косуль в Рязанской области. Чудовищное преступление по отношению к животному миру произошло в Шацком районе (читать подробнее).