Бастрыкин потребовал доклад о незаконной охоте на косуль в Рязанской области

Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о незаконной охоте в Рязанской области. Фото: Тимур ХАНОВ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с браконьерской охотой на косуль в Рязанской области. Глава ведомства поручил руководителю рязанского СУ СК Владимиру Никешкину доложить по существу обстоятельств, случившихся в Шацком районе.

По предварительным данным, все произошло в январе 2023 года, когда сезон охоты на парнокопытных был закрыт. Туши убитых косуль нашел местный егерь. Одному из подранков браконьеры перерезали горло. Сообщается, что один из браконьеров – сотрудник правоохранительных органов (читать подробнее).