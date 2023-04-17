Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 апреля 2023 7:07

Бастрыкин потребовал доклад о незаконной охоте на косуль в Рязанской области

Бастрыкину представят доклад о незаконной охоте на косуль в Шацком районе
Источник:kp.ru
Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о незаконной охоте в Рязанской области.

Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о незаконной охоте в Рязанской области.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с браконьерской охотой на косуль в Рязанской области. Глава ведомства поручил руководителю рязанского СУ СК Владимиру Никешкину доложить по существу обстоятельств, случившихся в Шацком районе.

По предварительным данным, все произошло в январе 2023 года, когда сезон охоты на парнокопытных был закрыт. Туши убитых косуль нашел местный егерь. Одному из подранков браконьеры перерезали горло. Сообщается, что один из браконьеров – сотрудник правоохранительных органов (читать подробнее).