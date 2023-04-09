«Подранка дорезали ножом». В Шацком районе браконьеры устроили кровавую бойню

В Шацком районе браконьеры устроили кровавую бойню. Фото: «Вести. Дежурная часть».

В Рязанской области охотники-браконьеры жестоко убили косуль. Об этом сняли сюжет программа «Вести. Дежурная часть». браконьерская охота обернулась кровавой бойней.

Инцидент произошел в конце января 2023 года. Сезон охоты на парнокопытных был закрыт.

Туши были найдены в Шацком районе местным егерем. Одному из подранков изверги перерезали горло. На месте происшествия все было в крови - убивали варварским способом.

- Они их догоняли и стреляли из-под фар, - рассказал егерь.

Псевдо-охотники не имели при себе ни разрешения на добычу охотничьих ресурсов, ни охотничьего билета.

Факт незаконной охоты подтвердила полиция и прокуратура. Некоторые источники утверждают, что среди этих браконьеров был работник из правоохранительных органов. В ведомстве эту информацию опровергают.

Как отметил старший инспектор охотнадзора Рязанской области Сергей Потапов, браконьерство в Шацке на высоком уровне. .