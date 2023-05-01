«Лада Приора» на скорости снесла столб в Солотче под Рязанью

В Солотче пьяный водитель врезался в столб.

На улице Порядок в поселке Солотча под Рязанью произошло жесткое ДТП, легковушка на скорости протаранила столб.

«ДТП в Солотче. «Приора» и столб…» - говорится в описании фото в сообществе «ДТП | Аварии | Рязань».

Авария произошла прямо у дома №76 (Дом-музей Ивана Пожалостина).

По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал, но судя по фотографии, у машины серьезные механические повреждения.

А 27 апреля на улице 3-и Бутырки 34-летний рязанец за рулем автомобиля Toyota Camry сбил женщину, которой незадолго до ДТП исполнилось 90 (!) лет (читать подробнее с фото).