90-летняя рязанка попала под колеса Toyota Camry прямо во дворе дома

Иномарка сбила в Рязани 90-летнюю старушку.

Утром 27 апреля на улице 3-и Бутырки произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области. По предварительным данным, 34-летний рязанец за рулем автомобиля Toyota Camry сбил 90-летнюю старушку.

В результате дорожного происшествия пожилая женщина получила травмы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

28 апреля ГИБДД предупредила о массовой остановке автомобилей в Рязани. Вот кого будут искать (читать подробнее).