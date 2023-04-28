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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 8:31

90-летняя рязанка попала под колеса Toyota Camry прямо во дворе дома

Иномарка сбила в Рязани 90-летнюю старушку
Источник:kp.ru
Иномарка сбила в Рязани 90-летнюю старушку.

Иномарка сбила в Рязани 90-летнюю старушку.

Утром 27 апреля на улице 3-и Бутырки произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области. По предварительным данным, 34-летний рязанец за рулем автомобиля Toyota Camry сбил 90-летнюю старушку.

В результате дорожного происшествия пожилая женщина получила травмы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

28 апреля ГИБДД предупредила о массовой остановке автомобилей в Рязани. Вот кого будут искать (читать подробнее).