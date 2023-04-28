О массовой остановке автомобилей в Рязани 28 апреля предупредила ГИБДД. Вот кого будут искать

О массовой остановке автомобилей в Рязани 28 апреля предупредила ГИБДД.

В пятницу, 28 апреля, и в последующие выходные дни сотрудники рязанской ГИБДД выйдут широкомасштабные рейды в Рязани и районах области. Цель мероприятий – выявить и пресечь нарушения правил дорожного движения.

Для выявления нарушений инспекторы будут массово останавливать транспорт на улицах Рязани.

«Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем правил дорожного движения, сообщите об этом по телефону 112», - говорится в сообщении УМВД России по Рязанской области.