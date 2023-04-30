МЧС опубликовало фотографии пожара в «Окской жемчужине» под Рязанью

Загорелся коттедж рядом с администрацией "Окской жемчужины". Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало в Telegram-канале фотографии с места тушения пожара в «Окской жемчужине». По предварительной информации, возгорание произошло в оздоровительном центре гостиничного комплекса. На снимках видно, что пламя бушевало на втором этаже одного из коттеджей рядом с администрацией загородного курорта.

В какой-то момент уже прогорела крыша, но, к счастью, распространения огня на другие здания удалось избежать. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Как сообщалось ранее, вызов поступил в 18:36, в 19:48 пожар удалось локализовать на площади 80 кв. м, а в 20:03 - ликвидировать открытое горение. Несмотря на плотную застройку, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

«В тушении пожара участвовало 27 человек и привлекалось 7 единиц техники», - говорится в официальном комментарии.

Информации о пострадавших не поступало.

Пламя бушевало на втором этаже одного из коттеджей. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.