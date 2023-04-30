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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 17:41

Под Рязанью произошел пожар в оздоровительном центре «Окской жемчужины»

Возгорание произошло в помещениях, где располагаются баня и спа
Источник:kp.ru
Вечером 30 апреля под Рязанью произошел пожар в оздоровительном центре «Окской жемчужины». Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Вечером 30 апреля под Рязанью произошел пожар в оздоровительном центре «Окской жемчужины». Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Вечером 30 апреля под Рязанью произошел пожар на территории загородного курорта «Окская жемчужина». В областном ГУ МЧС подтвердили, что загорелся оздоровительный центр гостиничного комплекса, где располагаются баня и спа.

Информация о возгорании поступила в 18:36. В 19:48 пожар удалось локализовать на площади 80 квадратных метров, а в 20:03 - ликвидировать открытое горение.

«На месте работают 7 единиц техники, 27 человек личного состава», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Информации о пострадавших не поступало.