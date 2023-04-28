Скончался генеральный директор ООО «имени Крупской» Владимир Володин

Не стало генерального директора ООО «имени Крупской» Владимира Володина. Фото: министерство сельского хозяйства Рязанской области.

26 апреля на 69-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор ООО «имени Крупской» Старожиловского района Володин Владимир Серафимович. Печальную весть принесло министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Почетный работник агропромышленного комплекса России проработал в сельском хозяйстве 47 лет, связав практически всю жизнь с одним предприятием, пройдя путь от агронома колхоза до генерального директора.

«Для нас он всегда будет примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и любви к людям, к родной земле. Светлая и добрая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в некрологе.

Владимир Володин большое внимание уделял развитию села, всегда старался помочь людям, особенно ветеранам и пенсионерам…

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