Умерла ветеран женского движения Рязанской области Антонина Сухоручкина.

Скончалась ветеран сферы культуры и женского движения Сухоручкина Антонина Сергеевна.

«Антонина Сергеевна для нас всегда будет примером милосердия и любви к людям, к родной земле. Светлая память навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал ее и работал вместе с ней.

Она была примером для коллег и опорой для земляков Шиловского района. Вечная светлая память!» - написали в некрологе Рязанский областной Совет женщин и активисты миротворческого движения Рязанской области. Они выразили родным и близким Антонины Сергеевны глубокие соболезнования.