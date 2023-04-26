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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:01

Умерла ветеран женского движения Рязанской области Антонина Сухоручкина

Активисты-миротворцы соболезнуют в связи со смертью рязанки Антонины Сухоручкиной
Источник:kp.ru
Умерла ветеран женского движения Рязанской области Антонина Сухоручкина.

Умерла ветеран женского движения Рязанской области Антонина Сухоручкина.

Скончалась ветеран сферы культуры и женского движения Сухоручкина Антонина Сергеевна.

«Антонина Сергеевна для нас всегда будет примером милосердия и любви к людям, к родной земле. Светлая память навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал ее и работал вместе с ней.

Она была примером для коллег и опорой для земляков Шиловского района. Вечная светлая память!» - написали в некрологе Рязанский областной Совет женщин и активисты миротворческого движения Рязанской области. Они выразили родным и близким Антонины Сергеевны глубокие соболезнования.