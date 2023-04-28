Путепровод на Восточной окружной в Рязани останется платным минимум до 2027 года.

В ходе прямого эфира 27 апреля губернатор Павел Малков ответил на вопрос рязанца о платном путепроводе на Восточной окружной дороге в Рязани. Человек поинтересовался, когда он станет бесплатным.

«Давно уже заключен договор, в котором четко прописаны сроки и условия работы этого путепровода. Насколько помню, он еще минимум до 2027 года будет функционировать в таком же платном режиме», - сказал глава региона.

Малков заметил, что изменить договор в одностороннем порядке у правительства нет. Также он прокомментировал текущую ситуацию с путепроводом в городе Ряжске, который еще не ввели в эксплуатацию.

«Сейчас завершается процедура его выкупа в государственную собственность. После этого мы будет разрабатывать проект по достройке некоторых его частей, уже к осени завершим работы и уже в этом году все сможем ездить по бесплатному путепроводу в Ряжске». - объявил Павел Малков.

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