С 1 декабря вводятся новые тарифы за проезд по платному путепроводу в Рязани

С 1 декабря 2022 года стоимость проезда вырастет для разных категорий транспортных средств и для разных способов оплаты неодинаково.

28 октября 2022 года на сайте инвестиционной компании «Региональные платные дороги - Рязань» появилась информация о том, что стоимость проезда по платному путепроводу в областном центре увеличится с 1 декабря 2022 года.

Абсолютное большинство автомобилистов восприняло информацию негативно - им и без того приходится простаивать в утренних и вечерних пробках, теряя драгоценное время.

Страницы истории

В 2011 году в Рязани было решено построить первый частный платный путепровод на условиях частно-государственного партнерства. Правительство Рязанской области, администрация Рязани и инвестор ЗАО «Инвестиционная компания «Региональные платные дороги - Рязань» подписали соглашение. Инвестор брал на себя все финансовые расходы на строительство путепровода, получал прибыль, а через 20 лет обязался передать сооружение в собственность муниципалитета.

Стоимость строительства, по словам гендиректора компании ЗАО «Региональные платные дороги» Владимира Сопрякова, составляла 250 млн рублей. Объект ввели в эксплуатацию 12 декабря 2012 года, а с 1 марта 2013-го проезд по нему сделали платным.

При проектировании и строительстве предполагалось, что путепровод сможет решить проблему автомобильных заторов. Ведь до его открытия здесь функционировал обычный железнодорожный переезд, на котором к тому же время от времени происходили аварии.

Отметим, что в первый год свои задачи путепровод выполнял на отлично. До 2014 года в утренние часы-пик полосы для движения были открыты - с автомобилистов плата не взималась. При этом люди спокойно и безопасно, а главное, с минимальными временными затратами добирались по делам или на работу.

По информации из открытых источников, пропускная способность данного инженерного сооружения составляет порядка 500 автомобилей в час.

Новые тарифы

Согласно новым опубликованным тарифам, с 1 декабря 2022 года стоимость вырастет для разных категорий транспортных средств и для разных способов оплаты неодинаково.

Так, за проезд по путепроводу на легковой машине высотой до 2,1 метра придется заплатить наличными или банковской картой на 10 рублей больше, чем раньше - 35 рублей. При оплате смарт-картой стоимость проезда вырастет всего на пять рублей - с 20 до 25 рублей.

Проезд транспортного средства высотой от 2,1 до 2,6 метра подорожает с 40 до 50 рублей по смарт-карте и с 50 до 70 рублей - при оплате живыми деньгами или банковской картой.

За более высокие автомобили придется платить 75 рублей вместо 60 по смарт-карте и 120 рублей вместо прежних 90 - при расчете банкнотами или картой.

Хочется отметить, что со стороны кажется поднятие стоимости на 10-20 рублей не существенным. Однако если пересчитать в процентном соотношении, то подорожание составляет около 40 процентов!

При этом увеличение стоимости проезда происходит на путепроводе не впервые. Ранее стоимость поднимали в 2016 году. Изначально (в 2013-м) проезд для легковых автомобилей стоил 15 рублей, в 2016 подорожал до 25 рублей.

Новые тарифы.

Занимательная арифметика

Имея данные из открытых источников, мы решили посчитать примерную экономику данного проекта.

При стоимости проезда 25 рублей (мы решили взять именно эту цену) и при количестве проезжающих по путепроводу автомобилей равным 350 единицам (напомним, расчетная цифра 500 автомобилей) в течение 16 часов в сутки (конечно, путепровод открыт 24 часа, однако понимаем, что интенсивность потока в ночное время невелика) за год собственник объекта получает более 51 миллиона рублей.

С учетом того, что путепровод работает уже 10 лет, собранные с автомобилистов средства уже превысили полмиллиарда рублей при стоимости проекта в 250 миллионов.

Конечно, эти цифры не отражают объективную картину финансового состояния. Не учтены налоги, заработные платы и прочие расходы. Однако мы думаем, что даже при таком самом примерном расчете (с учетом заведомо заниженных показателей) - путепровод уже окупился и работает только в прибыль.

Чем же не довольны люди?

Пообщавшись с большим количеством автомобилистов, мы сделали вывод, что люди не понимают, чем обоснованно данное увеличение стоимости. Как отмечают автомобилисты - сервис не улучшился, операторы работают, как и прежде, медленно, оборудование часто выходит из строя, не позволяя произвести оплату, что значительно замедляет движение.

- Ничего не поменялось, пробка зимой только увеличится, а цена выросла, - одна из основных претензий.

Наверное, чтобы решить проблему путепровода, надо подходить к ней комплексно: усовершенствовать систему оплаты и инфраструктуру, разработать альтернативные пути движения для автомобилистов.

Здесь более простой вариант: вернуть практику 2013 года, когда проезд в час-пик для автомобилистов был бесплатным (при этом компенсировать потерянную прибыль новыми тарифами, которые вводят с 1 декабря 2022 года).

Мы хотели пообщаться с представителями ЗАО «Инвестиционная компания «Региональные платные дороги - Рязань», однако телефон, указанный на сайте - +7 (4912) 77-84-19, - оказался недоступен.

Мнение автолюбителей

- Я живу рядом с гипермаркетом «Зельгрос», а работаю в районе нефтезавода. При отсутствии пробок дорога от дома до работы занимает 15 минут - специально засекала. В утренние и вечерние часы-пик время в пути увеличивается до 45 минут, а порой и до часа, - поделилась своим мнением автоледи Елена. - В месяц больше 1000 рублей плачу за проезд по путепроводу, но никакого особого сервиса это не приносит.