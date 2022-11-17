С 1 декабря вводятся новые тарифы за проезд по платному путепроводу в Рязани

С 1 декабря 2022 года стоимость проезда вырастет для разных категорий транспортных средств и для разных способов оплаты неодинаково.
28 октября 2022 года на сайте инвестиционной компании «Региональные платные дороги - Рязань» появилась информация о том, что стоимость проезда по платному путепроводу в областном центре увеличится с 1 декабря 2022 года.
Абсолютное большинство автомобилистов восприняло информацию негативно - им и без того приходится простаивать в утренних и вечерних пробках, теряя драгоценное время.
В 2011 году в Рязани было решено построить первый частный платный путепровод на условиях частно-государственного партнерства. Правительство Рязанской области, администрация Рязани и инвестор ЗАО «Инвестиционная компания «Региональные платные дороги - Рязань» подписали соглашение. Инвестор брал на себя все финансовые расходы на строительство путепровода, получал прибыль, а через 20 лет обязался передать сооружение в собственность муниципалитета.
Стоимость строительства, по словам гендиректора компании ЗАО «Региональные платные дороги» Владимира Сопрякова, составляла 250 млн рублей. Объект ввели в эксплуатацию 12 декабря 2012 года, а с 1 марта 2013-го проезд по нему сделали платным.
При проектировании и строительстве предполагалось, что путепровод сможет решить проблему автомобильных заторов. Ведь до его открытия здесь функционировал обычный железнодорожный переезд, на котором к тому же время от времени происходили аварии.
Отметим, что в первый год свои задачи путепровод выполнял на отлично. До 2014 года в утренние часы-пик полосы для движения были открыты - с автомобилистов плата не взималась. При этом люди спокойно и безопасно, а главное, с минимальными временными затратами добирались по делам или на работу.
По информации из открытых источников, пропускная способность данного инженерного сооружения составляет порядка 500 автомобилей в час.
Согласно новым опубликованным тарифам, с 1 декабря 2022 года стоимость вырастет для разных категорий транспортных средств и для разных способов оплаты неодинаково.
Так, за проезд по путепроводу на легковой машине высотой до 2,1 метра придется заплатить наличными или банковской картой на 10 рублей больше, чем раньше - 35 рублей. При оплате смарт-картой стоимость проезда вырастет всего на пять рублей - с 20 до 25 рублей.
Проезд транспортного средства высотой от 2,1 до 2,6 метра подорожает с 40 до 50 рублей по смарт-карте и с 50 до 70 рублей - при оплате живыми деньгами или банковской картой.
За более высокие автомобили придется платить 75 рублей вместо 60 по смарт-карте и 120 рублей вместо прежних 90 - при расчете банкнотами или картой.
Хочется отметить, что со стороны кажется поднятие стоимости на 10-20 рублей не существенным. Однако если пересчитать в процентном соотношении, то подорожание составляет около 40 процентов!
При этом увеличение стоимости проезда происходит на путепроводе не впервые. Ранее стоимость поднимали в 2016 году. Изначально (в 2013-м) проезд для легковых автомобилей стоил 15 рублей, в 2016 подорожал до 25 рублей.
Новые тарифы.
Имея данные из открытых источников, мы решили посчитать примерную экономику данного проекта.
При стоимости проезда 25 рублей (мы решили взять именно эту цену) и при количестве проезжающих по путепроводу автомобилей равным 350 единицам (напомним, расчетная цифра 500 автомобилей) в течение 16 часов в сутки (конечно, путепровод открыт 24 часа, однако понимаем, что интенсивность потока в ночное время невелика) за год собственник объекта получает более 51 миллиона рублей.
С учетом того, что путепровод работает уже 10 лет, собранные с автомобилистов средства уже превысили полмиллиарда рублей при стоимости проекта в 250 миллионов.
Конечно, эти цифры не отражают объективную картину финансового состояния. Не учтены налоги, заработные платы и прочие расходы. Однако мы думаем, что даже при таком самом примерном расчете (с учетом заведомо заниженных показателей) - путепровод уже окупился и работает только в прибыль.
Пообщавшись с большим количеством автомобилистов, мы сделали вывод, что люди не понимают, чем обоснованно данное увеличение стоимости. Как отмечают автомобилисты - сервис не улучшился, операторы работают, как и прежде, медленно, оборудование часто выходит из строя, не позволяя произвести оплату, что значительно замедляет движение.
- Ничего не поменялось, пробка зимой только увеличится, а цена выросла, - одна из основных претензий.
Наверное, чтобы решить проблему путепровода, надо подходить к ней комплексно: усовершенствовать систему оплаты и инфраструктуру, разработать альтернативные пути движения для автомобилистов.
Здесь более простой вариант: вернуть практику 2013 года, когда проезд в час-пик для автомобилистов был бесплатным (при этом компенсировать потерянную прибыль новыми тарифами, которые вводят с 1 декабря 2022 года).
Мы хотели пообщаться с представителями ЗАО «Инвестиционная компания «Региональные платные дороги - Рязань», однако телефон, указанный на сайте - +7 (4912) 77-84-19, - оказался недоступен.
- Я живу рядом с гипермаркетом «Зельгрос», а работаю в районе нефтезавода. При отсутствии пробок дорога от дома до работы занимает 15 минут - специально засекала. В утренние и вечерние часы-пик время в пути увеличивается до 45 минут, а порой и до часа, - поделилась своим мнением автоледи Елена. - В месяц больше 1000 рублей плачу за проезд по путепроводу, но никакого особого сервиса это не приносит.