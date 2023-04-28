День Победы Рязань... какая программа мероприятий в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Появилась полная программа мероприятий на празднование Дня Победы в Рязани 9 мая 2023 года. Всего власти внесли в афишу 11 основных мероприятий, но среди них нет Парада Победы - шествия подразделений Рязанского гарнизона.

Праздновать День Победы в Рязани будут на восьми площадках города:

- Кремлевский сквер - с 11:00 до 18:00 там планируются народные гуляния «Парк Победы»;

- Лесопарк - в 14:00 стартует патриотический фестиваль «Победный май»;

- ЦПКиО - в 17:00 пройдет фестиваль «Песни Победы»;

- площадь Победы – встреча батальона курсантов РВВДКУ по возвращении с Парада Победы в Москве.

Кроме того, праздничные мероприятия на День Победы в Рязани в 2023 году пройдут в Солотче, на улице Почтовой в Рязани, у ДК «Приокский» и других площадках (читать подробнее).