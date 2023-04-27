Трамваи в Рязани могут появиться, но после решения вопросов с троллейбусами и автобусами

Губернатор Павел Малков намекнул на возвращение трамвая в Рязань. Фото: Виталий ТИМКИВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил 27 апреля во время прямой линии, что при планировании города специалисты закладывают трамвайные пути.

«О трамваях… Вот тут прозвучало слово "возобновить". Так вот возобновить трамвай нельзя. Все трамвайные пути, все что касалось у нас трамваев - полностью разобрали. Нужны огромные инвестиции, чтобы построить все заново. Поэтому в целом при планировании города мы трамвай закладываем, понимаем, где он должен пройти, где он серьезно бы нам всю ситуацию развязал по дорогам», - признался Павел Малков.

Но прежде, по словам губернатора, городу необходимо решить вопрос с троллейбусами и автобусами, парк которых тоже много лет не обновлялся.

В этот же день появилась информация, что губернатор Павел Малков изучает вопрос ужесточения продажи алкоголя в Рязанской области. Речь пока идет исключительно о крепком алкоголе (читать подробнее).