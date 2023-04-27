Эвакуируют два детских лагеря в Солотче под Рязанью 28 апреля

В Солотче эвакуируют два детских лагеря. Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 28 апреля в поселке Солотча пройдет учебная тренировка по эвакуации детей и персонала из оздоровительных лагерей, предупреждает пресс-служба администрации Рязани. Речь идет о лагерях «Смена» и «Сказка».

По информации властей, тренировка продлится несколько часов – с 08:00 до 11:30.

А в полдень 26 апреля из лицея №4, расположенного в центре Рязани, эвакуировали учащихся и сотрудников – всего около 650 человек. Причина – сработавшая пожарная сигнализация (читать подробнее).