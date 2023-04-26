Появились фото с места убийства 61-летнего старика в глухой касимовской деревне.

Появились фотографии с места убийства 61-летнего жителя деревни Чуликса Касимовского района Рязанской области.

В убийстве уже сознался его ближайший сосед и закадычный друг, с которым они вместе проводили время многие годы. Вот только к его показаниям следователи Касимовского МСО относятся критически, и это есть основания (читать подробнее).

В настоящее время обвиняемый в убийстве взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Пыж-контейнер патрона.

Из родных у погибшего остался только родной брат, живущий в Электростали.